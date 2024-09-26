"ابن دعجم" يشهد احتفال جامعة الملك خالد باليوم الوطني 94 وسط مشاركة طلابية واسعة

احتفلت جامعة الملك خالد اليوم الخميس، باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين، حيث شهد الحفل حضور رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، إلى جانب حضور عمداء كليات طب الأسنان في المملكة الذين يعقدون اجتماعهم الدوري التاسع والثلاثين بالجامعة، كما حضر الحفل جمع غفير من منسوبي الجامعة وطلابها.
وقد استهل رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم الحفل بكلمة عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، وقدم التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة هذا اليوم الوطني العظيم، وشدد على أهمية العمل الدؤوب والمخلص لتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية، مشيرًا إلى أن "المجد لا يُدرك ولا تتحقق الأهداف إلا بالعمل الجاد وتحدي الصعاب"؛ مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 هي النموذج المثالي الذي يجب أن يُحتذى به لجميع المؤسسات والأفراد، ومؤكدًا أنه لا مكان للعمل العشوائي أو الارتجالي، بل يجب أن تكون جميع الجهود مبنية على تخطيط استراتيجي ومعرفة دقيقة بالمستهدفات.
وأضاف "ابن دعجم" أن المملكة قدمت الكثير لأبنائها، وأنه من الواجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية في رفع راية الوطن، سواء كانوا طلابًا أو موظفين أو في أي موقع كانوا؛ وأوضح أن مسؤولية بناء الوطن تقع على عاتق الجميع، وأن التطوير المستمر للمهارات والمعارف هو ضرورة ملحّة لمواكبة التغيرات السريعة في العالم، دون التخلي عن ثقافتنا وهويتنا الأصيلة.
وتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان "المملكة العربية السعودية.. عمق الأبعاد وريادة الأدوار"، نظمها مركز تاريخ منطقة عسير، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين؛ وكان من بين المتحدثين عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور علي بن سعيد القحطاني، وعميد كلية الشريعة وأصول الدين الأستاذ الدكتور محمد بن علي القرني، والمستشار بالهيئة الملكية بمحافظة العلا الدكتور عبدالرحمن عبدالله الموسى، وأستاذ الجغرافيا المشارك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة أمل حسين آل مشيط، ومدير مركز تاريخ منطقة عسير الدكتور علي عوض آل قطب؛ وقد تناولت الجلسة الحوارية محاور عدة ركزت على العمق الاستراتيجي للمملكة ودورها الرائد في المنطقة والعالم.
كما شملت فقرات الحفل عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية، منها قصائد شعرية ألقاها منسوبو وطلاب الجامعة تعبيرًا عن حبهم للوطن، بدءًا بقصيدة شعرية ألقاها الطالب عبدالعزيز السريعي من كلية الأعمال، والتي عبّرت عن حب الوطن والفخر به؛ كما شاركت الأستاذة بشرى الشهري من الإدارة العامة للاستثمار بإلقاء قصيدة للشاعر مهند الفيصل، وهو الفيديو الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة؛ وشاركت الشاعرة الأستاذة رجاء بنت سالم الغامدي طالبة الماجستير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بقصيدة شعرية تعبّر عن مشاعر الحب والولاء للوطن؛ كما ألقى الطالب إدريس بتلا من كلية الشريعة وأصول الدين، والناطق بغير العربية، قصيدة شعرية مميزة عبّر فيها عن حبه وتقديره للمملكة.
واختتم الحفل بأوبريت وطني بعنوان "وحدة وطن"، من كلمات الشاعر غانم القرني وأداء الفنان عبدالله الحارثي وبمشاركة الفرقة الشعبية "فرقة تراث الجنوب"؛ وقد أُشرف على تنفيذ هذا العمل الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالجامعة؛ بعد ذلك قام رئيس الجامعة وضيوفه بجولة في المعارض المصاحبة، حيث اطلعوا على إبداعات الطلاب والطالبات التي تشرف عليها عمادة شؤون الطلاب، معربين عن إعجابهم بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة.