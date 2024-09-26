"ابن دعجم" يشهد احتفال جامعة الملك خالد باليوم الوطني 94 وسط مشاركة طلابية واسعة

وقد استهل رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم الحفل بكلمة عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، وقدم التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة هذا اليوم الوطني العظيم، وشدد على أهمية العمل الدؤوب والمخلص لتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية، مشيرًا إلى أن "المجد لا يُدرك ولا تتحقق الأهداف إلا بالعمل الجاد وتحدي الصعاب"؛ مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 هي النموذج المثالي الذي يجب أن يُحتذى به لجميع المؤسسات والأفراد، ومؤكدًا أنه لا مكان للعمل العشوائي أو الارتجالي، بل يجب أن تكون جميع الجهود مبنية على تخطيط استراتيجي ومعرفة دقيقة بالمستهدفات.