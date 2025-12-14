مدير عام تعليم مكة يدشن معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان

واطّلع المدير العام على ما تضمّنه المعرض من أعمال ومنجزات وحدة حقوق الإنسان التي تجسّد مفاهيم العدالة والمساواة، وأهمية تعزيز القيم الإنسانية، والاحترام المتبادل. كما أثنى المدير العام على جهود القائمين على المعرض، مؤكدًا أن الوعي بحقوق الإنسان ركيزة أساسية في العملية التعليمية والتربوية، وركن مهم في إعداد جيلٍ واعٍ بمسؤولياته وحقوقه، وقادر على المساهمة في بناء المجتمع .