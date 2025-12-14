مدير عام تعليم مكة يدشن معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام صباح اليوم، معرض اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي نُظّم في إطار البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم؛ تزامنًا مع المناسبة العالمية لحقوق الإنسان التي توافق العاشر من ديسمبر من كل عام.
ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع التعليمي، من خلال إبراز المفاهيم الأساسية للحقوق، وأهمية احترامها، وبيان انعكاساتها الإيجابية على بناء الفرد والمجتمع.
واطّلع المدير العام على ما تضمّنه المعرض من أعمال ومنجزات وحدة حقوق الإنسان التي تجسّد مفاهيم العدالة والمساواة، وأهمية تعزيز القيم الإنسانية، والاحترام المتبادل. كما أثنى المدير العام على جهود القائمين على المعرض، مؤكدًا أن الوعي بحقوق الإنسان ركيزة أساسية في العملية التعليمية والتربوية، وركن مهم في إعداد جيلٍ واعٍ بمسؤولياته وحقوقه، وقادر على المساهمة في بناء المجتمع .