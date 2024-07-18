"تعليم النماص" يحتفي بالفائزين والفائزات في منافسات الدورة الخامسة لمبادرة وقفة إجلال

رعى محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة "وقفة إجلال" في دورتها الخامسة بالمركز الحضاري بمحافظة النماص بحضور الداعمين للجائزة رجلي الأعمال علي بن عبدالله الشهري وعبدالله بن نوح الشهري، وسط جمعٍ مميزٍ من مديري الإدارات الحكومية والأعيان ومشايخ القبائل و حضورٍ جماهيري كبيرٍ من محافظتي النماص وتنومة ومراكزها وزائري المحافظة ومصطافيها.
وشملت الجائزة "الطالب المتميز والمعلم المتميز (بجنسيهم) والإداري المتميز والمشرف المتميز والمنجز النوعي المتميز، كما تم تكريم الطلاب والطالبات أصحاب المواهب الاستثنائية والمتميزين والمتميزات في اختبارات القدرات والتحصيلي والطلبة الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات والاستحقاقات الوزارية على المستوى المحلي والعربي.
وتخلل الحفل عديد الفقرات والكلمات والعروض المرئية واللوحات الاستعراضية حيث تضمنت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها التي أُطلقت في يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ والتي بلغ مجموع جوائزها قرابة مليون ريال في خمس دورات، كما تضمن الحفل كلمةً للرعاة، إضافة لعروض متنوعة وأوبريت عطاء وتميز.
الجدير بالذكر أن مبادرة وقفة إجلال مرت خلال دوراتها الخمس بمراحل تطويرية مستمرة، وحوكمة بشكل سنوي حتى أصبحت منافستها تسير وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأ التنافس الشريف.
وقد رفع مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما يحظى به التعليم من دعم ورعاية وعلى ما تقدمه الدولة من عناية خاصة بكل مبدع ومجتهد وموهوب، كما قدم شكره للداعمين الكرام ولجميع شركاء النجاح واللجان المشاركة في صنع تميز هذه المبادرة التي تدعم نشر ثقافة التميز بين جميع فئات المجتمع التعليمي.