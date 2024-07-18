"تعليم النماص" يحتفي بالفائزين والفائزات في منافسات الدورة الخامسة لمبادرة وقفة إجلال

وقد رفع مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما يحظى به التعليم من دعم ورعاية وعلى ما تقدمه الدولة من عناية خاصة بكل مبدع ومجتهد وموهوب، كما قدم شكره للداعمين الكرام ولجميع شركاء النجاح واللجان المشاركة في صنع تميز هذه المبادرة التي تدعم نشر ثقافة التميز بين جميع فئات المجتمع التعليمي.