محافظ الليث يبحث سُبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بحضور مُمثلي الأهالي

وناقش المجلس مُجمل المحاور الواردة في جدول الأعمال الرَّامية لسُبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، تضمنت أبرز المشروعات التعليمية والخدمية، وكذلك مشاريع الطرق؛ واستحداث وحدات تنموية ضمن مشاريع الإسكان؛ وتحسين المشهد الحضري، وبرامج جودة الحياة، وكلّ ما يخدم المحافظة ومراكزها تنموياً وثقافياً وسياحياً، كما تم استعراض العديد من الخطط المُستقبلية واحتياجات المحافظة.