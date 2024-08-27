محافظ الليث يبحث سُبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بحضور مُمثلي الأهالي

أكدَّ محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني على أهمية بذل الجهد من أجل مواصلة عجلة التنمية في المحافظة ومراكزها، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الخامسة عشرة من الدورة السادسة بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس من مُمثلي الأهالي.
وناقش المجلس مُجمل المحاور الواردة في جدول الأعمال الرَّامية لسُبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، تضمنت أبرز المشروعات التعليمية والخدمية، وكذلك مشاريع الطرق؛ واستحداث وحدات تنموية ضمن مشاريع الإسكان؛ وتحسين المشهد الحضري، وبرامج جودة الحياة، وكلّ ما يخدم المحافظة ومراكزها تنموياً وثقافياً وسياحياً، كما تم استعراض العديد من الخطط المُستقبلية واحتياجات المحافظة.
فيما حثَّ "المحافظ" على أهمية توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات، وبذل العمل على المتابعة والتنفيذ وفقاً للتوجيهات الحكيمة، مبيناً أنَّ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز يوليان اهتماماً بالغاً بالرِّقي بكافة الخدمات.