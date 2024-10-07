متحدثًا عن د. سامي العبيدي.. رئيس أدبي الطائف: رحم الله أبا طلال.. علاقتنا امتدت لأكثر من 30 عامًا

وقال "الجعيد" في حديثٍ لـ"سبق": رحم الله أبا طلال الذي ربطتني معه علاقة امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا منذ مشواري الصحفي والإعلامي والثقافي، وكان الناصح الأمين، الداعم لكل شاب وشابة برأيه الثاقب ورؤيته البعيدة دون انتظار رد على ذلك، "أبو طلال" في مكتبه بالخطوط السعودية بالطائف مع رفيق دربه، عبدالرحمن آل الشيخ شكلا ثنائيًا سنوات طويلة وساهما في تنشيط الحركة السياحية بالطائف من خلال موقعهما في الخطوط السعودية واللجان المختلفة، وكنت شاهدًا على ذلك من خلال التغطيات الصحفية والإعلامية المختلفة.