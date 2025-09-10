جمعية زمزم الصحية تنظم ورشة عمل حول النموذج الملهم لاستراتيجية العمل الصحي الأهلي

نظمت جمعية زمزم الصحية ورشة عمل بعنوان "النموذج الملهم لصناعة استراتيجية مستقبل العمل الصحي الأهلي" في محافظة جدة، برعاية رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن نفيع المطرفي، وبحضور نخبة من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاستراتيجي والعمل الصحي الأهلي من مختلف مناطق المملكة.
ويأتي ذلك في إطار حرص جمعية زمزم الصحية على الإسهام في تعزيز التفكير الاستراتيجي وتطوير منهجيات العمل الصحي الأهلي، بما يحقق كفاءة الأداء والتكامل، انسجامًا مع طموحات رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز أثره التنموي.
وقد شهدت الورشة نقاشات ثرية ومداخلات نوعية أسهمت في تجويد مخرجات اللقاء، الذي توصل إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مسيرة الجمعية في رحلتها الاستراتيجية القادمة، وعلى عموم القطاع الصحي الأهلي.
وعبّر المدير العام للجمعية بشيت بن حمد المطرفي عن بالغ شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم، كما توجه بالشكر الجزيل إلى كافة المشاركين والحاضرين من مختلف القطاعات، مثمنًا إسهاماتهم الفاعلة في إنجاح الورشة، ومؤكدًا أن هذه اللقاءات النوعية المتضافرة تمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل الصحي الأهلي.