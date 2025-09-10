جمعية زمزم الصحية تنظم ورشة عمل حول النموذج الملهم لاستراتيجية العمل الصحي الأهلي

وعبّر المدير العام للجمعية بشيت بن حمد المطرفي عن بالغ شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم، كما توجه بالشكر الجزيل إلى كافة المشاركين والحاضرين من مختلف القطاعات، مثمنًا إسهاماتهم الفاعلة في إنجاح الورشة، ومؤكدًا أن هذه اللقاءات النوعية المتضافرة تمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل الصحي الأهلي.