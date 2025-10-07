"تنمية الأفلاج" تنظّم ورشة عن الابتكار الاجتماعي وصناعة المبادرات

نظّمت جمعية تنمية الأفلاج، مساء اليوم، ورشة عمل بعنوان "الابتكار الاجتماعي وصناعة المبادرات"، قدّمها المدرب أنس الحامد، واستهدفت تنمية مهارات المشاركين في تصميم مبادرات مجتمعية مستدامة، وتوظيف الابتكار لخدمة التنمية المحلية في محافظة الأفلاج.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من أبرزها: ابتكارات اجتماعية مخصصة للأفلاج، وتحديد التحديات والفرص الاجتماعية غير الملباة أو غير الكافية، وبناء خطط تشغيلية ومالية وإدارية مستدامة للمشروعات المجتمعية، إلى جانب توليد أفكار مبتكرة للحلول والتطوير التنظيمي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنموي وتحقيق أثر مستدام.
وشهدت الورشة حضوراً نوعيًا من الأكاديميين والخبراء في مجالات التعليم، الجودة، الزراعة، المحاماة، التجارة، والتقنية، الذين تفاعلوا مع محاور الورشة من خلال النقاشات وتبادل الخبرات، واستعرضوا سبل تطوير المبادرات الاجتماعية بما يلبي احتياجات المحافظة.
وأكد المدرب أنس الحامد أهمية ترسيخ مفهوم الابتكار الاجتماعي في عمل الجمعيات التنموية، بوصفه أداة فاعلة لمواجهة التحديات المجتمعية بطرق مبتكرة ومستدامة، تُمكّن الأفراد والمؤسسات من إيجاد حلول عملية طويلة الأثر.
وتأتي الورشة ضمن جهود جمعية تنمية الأفلاج لتعزيز ثقافة الابتكار في القطاع غير الربحي، وتمكين الكفاءات المحلية من تصميم مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة في المحافظة.