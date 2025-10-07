"تنمية الأفلاج" تنظّم ورشة عن الابتكار الاجتماعي وصناعة المبادرات

وتناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من أبرزها: ابتكارات اجتماعية مخصصة للأفلاج، وتحديد التحديات والفرص الاجتماعية غير الملباة أو غير الكافية، وبناء خطط تشغيلية ومالية وإدارية مستدامة للمشروعات المجتمعية، إلى جانب توليد أفكار مبتكرة للحلول والتطوير التنظيمي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل التنموي وتحقيق أثر مستدام.