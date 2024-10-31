قرغيزيا تكرم "الندوة العالمية" وتمنحها درع رئيس الوزراء

وقد رافق السفير في زيارته للندوة مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا الدكتور محمد ماضي، الذي أطلع الأمين العام والسفير على المنجزات النوعية التي نفذتها الندوة في قيرغيزيا، وتلك التي ما زالت تحت الإنشاء.