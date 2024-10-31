قرغيزيا تكرم "الندوة العالمية" وتمنحها درع رئيس الوزراء

كرّم رئيس الوزراء القرغيزي عقيلبيك جباروف، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بدرع رئيس الوزراء، تقديرًا لجهودها التنموية والإنسانية في بلاده.
جاء ذلك في احتفالية كبيرة نظمت بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الدولة القرغيزية؛ حيث سلم سفير دولة قيرغيزيا لدى المملكة العربية السعودية الدرع نيابة عن الرئيس إلى الأمين العام د. صالح الوهيبي بمقر الأمانة العامة للندوة في الرياض.
وقد رافق السفير في زيارته للندوة مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا الدكتور محمد ماضي، الذي أطلع الأمين العام والسفير على المنجزات النوعية التي نفذتها الندوة في قيرغيزيا، وتلك التي ما زالت تحت الإنشاء.
وقال الدكتور ماضي: إن مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا يحظى بتقدير كبير لدى الحكومة القرغيزية؛ حيث قدمت كل التسهيلات اللوجستية لبرامج المكتب في البلاد في مختلف المجالات والميادين الشبابية والصحية والتعليمية والإنشائية.