"نافع" التطوعية تطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوار الحرم

وصرّح رئيس جمعية نافع للأعمال التطوعية خالد بن قليل الجعيد بأن الحمله تستهدف نحو مائة ألف وجبة توزع على زوار بيت الله الحرام والقاصدين له خلال شهر رمضان المبارك. للعام الجاري وعبر فرق ميدانية معتمدة وخطط إستراتيجية وضعتها الجمعية منذ وقت مبكر.