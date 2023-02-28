"نافع" التطوعية تطلق حملتها الرمضانية لتفطير زوار الحرم

تطلق جمعية نافع للأعمال التطوعية بمحافظة الطايف غدًا الأربعاء حملتها الموسمية لمشروع إفطار صائم في ساحات الحرم المكي الشريف لعام 1444هـ .
وصرّح رئيس جمعية نافع للأعمال التطوعية خالد بن قليل الجعيد بأن الحمله تستهدف نحو مائة ألف وجبة توزع على زوار بيت الله الحرام والقاصدين له خلال شهر رمضان المبارك. للعام الجاري وعبر فرق ميدانية معتمدة وخطط إستراتيجية وضعتها الجمعية منذ وقت مبكر.
وأضاف "الجعيد" أن قيمة الوجبة الواحدة للشخص نبلغ (15) خمسة عشر ريالاً وتشتمل الحملة على ثلاثة مشروعات الأولى إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام والثانية دعم مشروع السلة الرمضانية والثالثة توزيع الماء على الأسر الفقيرة.
ويعد هذا المشروع من المشروعات الرائدة والبارزة لجمعية نافع للأعمال التطوعية والتي تتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ظل التوجيهات الكريمة والأعمال المباركة التي تشرف عليها الجمعية.
يُذكر أن جمعية نافع للأعمال التطوعية تحت إشراف جهة إدارية تعمل جاهدة لترسيخ مفهوم العمل التطوعي كعمل إنساني لا يرجى منه تجارة أو ربح مادي.