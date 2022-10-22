القيمة السوقية لمزاد نوادر الإبل خلال اليومَيْن الأخيرَيْن بلغت 3 ملايين ريال

كشفت اللجنة المنظمة في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في منطقة حائل، المقام في مدينة تربة، أن مزاد نوادر الإبل سجَّل مبيعات متميزة، ممثلة في "مزاد النوادر"، خلال يومَيْ الجمعة والسبت، في عدد من الصفقات التي تمت بين المهتمين بمجال الإبل، مشيرة إلى أن القيمة السوقية لمزاد النوادر خلال اليومَيْن الأخيرَيْن بلغت ثلاثة ملايين ريال، وهو رقم عالٍ.
يُشار إلى أن مهرجان الإبل الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالتعاون مع إمارة منطقة حائل، يحظى بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، اللذين يحرصان على تنوُّع وشمولية البرامج المصاحبة للمزاد؛ ما يسهم في دعم اقتصاديات الإبل وموروثها العريق، ويخلق ميزة تنافسية اقتصادية، تدعم الفرص الاستثمارية في مجال الإبل.