رئيس "أكناف" يستعرض جهود الجمعية وإنجازاتها في خدمة الأيتام

بعد ذلك تم مناقشة مجموعة من المحاور التي تسهم في إنجاح وإنجاز أعمال الجمعية والصعوبات التي تواجه القطاع غير الربحي والتي تستمد تطورها ونماءها من خلال رؤية 2030 وترتكز على تطوير القطاع الربحي وعمل برامج وورش عمل ولقاءات تسهم في دعم الجمعيات.