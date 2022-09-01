رئيس "أكناف" يستعرض جهود الجمعية وإنجازاتها في خدمة الأيتام

استقبل رئيس جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة سعيد أحمد الغامدي، اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية ودعم القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم ومرافقيه، الذين يقومون بزيارة رسمية للمنطقة.
وتفصيلاً، رحب "الغامدي" في بداية اللقاء بالضيوف وأطلعهم على أعمال الجمعية ثم قدم عرضاً موجزاً بإنجازات الجمعية وما تقدمه للأيتام.
بعد ذلك تم مناقشة مجموعة من المحاور التي تسهم في إنجاح وإنجاز أعمال الجمعية والصعوبات التي تواجه القطاع غير الربحي والتي تستمد تطورها ونماءها من خلال رؤية 2030 وترتكز على تطوير القطاع الربحي وعمل برامج وورش عمل ولقاءات تسهم في دعم الجمعيات.
ومن جهته، أكد رئيس المركز الوطني لتنمية ودعم القطاع غير الربحي أن المركز يقدم المزيد من التنظيمات والخدمات التي تساعد وتمكن الجمعية من مواصلة إنجازها وخدماتها للمستفيدين بيسر وسهولة.
وفي الختام قدم رئيس جمعية أكناف تقرير الاستدامة المالية وكذلك هدية تذكارية لرئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومرافقيه.