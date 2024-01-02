المنظمة العربية للسياحة تكرّم طالبات "قسم إدارة الفعاليات" بجامعة المؤسس

وقام رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بتسليمهن شهادات اجتيازهن الدورات التأهيلية والتدريبية ودرع المنظمة؛ لما امتزن به من التزام ورغبة في التعلم وتطوير الذات، وأن يكنّ عنوانًا مميزًا للمرأة السعودية العاملة فى القطاع السياحى ودعمًا لرؤية 2030 دولة مقر المنظمة في تمكين المرأة للعمل في كافة المجالات الاقتصادية وخاصة المجال السياحي.