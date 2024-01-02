المنظمة العربية للسياحة تكرّم طالبات "قسم إدارة الفعاليات" بجامعة المؤسس

كرمت المنظمة العربية للسياحة الطالبات المتدربات بقسم إدارة الفعاليات بكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز بعد أن اجتزن دوراتهن التدريبية المكثفة بقسم إدارة الفعاليات وذلك بمقر المنظمة بجدة.
وقام رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بتسليمهن شهادات اجتيازهن الدورات التأهيلية والتدريبية ودرع المنظمة؛ لما امتزن به من التزام ورغبة في التعلم وتطوير الذات، وأن يكنّ عنوانًا مميزًا للمرأة السعودية العاملة فى القطاع السياحى ودعمًا لرؤية 2030 دولة مقر المنظمة في تمكين المرأة للعمل في كافة المجالات الاقتصادية وخاصة المجال السياحي.
ويعد التكريم من أهم أهداف المنظمة حيث تركز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل ووضع المحفزات لتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية في الدول العربية بالاضافة لإنشاء معاهد مهنية متخصصة لتدريب الكادر السياحي العربي ورعاية المعاهد القائمة في الوطن العربي؛ لإعداد جيل واعد متسلح بالعلم والمعرفة والخبرة العملية لقيادة هذه الصناعة الكبرى مستقبلًا.