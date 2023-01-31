الرياض.. تدشين مشروع "الدبلوم التطبيقي للتمكين المجتمعي"

دشّنت جمعية "ريف"، مؤخرًا، مشروع "الدبلوم التطبيقي للتمكين المجتمعي"، الأول من نوعه على مستوى المملكة، تحت رعاية وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.
ويستهدف المشروع في هذه الفترة فئة النساء المهتمات في مجال التنمية المحلية؛ للمساهمة في بناء القدرات ورفع الكفاءات المعرفية والمهارية التي تمكنهنّ من تطبيق برامج ومشروعات نوعية من خلال أسس علمية وتجارب ميدانية وتهيئتهم كخبراء معتمدين في مجال التنمية والتمكين المجتمعي, ويقدم البرنامج بشكل مجاني.
وعقب الافتتاح عُقدت جلسة معرفية؛ للحديث حول التنمية المعرفية أدارها المدير التنفيذي لجمعية "ريف" أسامة آل زعير، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين الدولييّن الذين أثْروا الجلسة بمعلومات قيّمة حول التنمية ومفهومها وأهميتها في تمكين الأفراد والمجتمعات.
وقال المدير التنفيذي لـ"ريف" أسامة آل زعير، خلال الجلسة المعرفية: إن أمير منطقة الرياض ونائبه أوليا اهتمامًا كبيرًا منذ بداية هذا المشروع وقدّما كل الدعم.
وأضاف أن الهدف من انطلاقة مثل هذه المشروعات هو سد الفجوات وإتاحة الفرص التنموية في محافظات منطقة الرياض، من خلال منهجية علمية للتمكين المعرفي وتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى مبادرات وفرص تنموية.
ويتميز الدبلوم في تقديم ممارسات ميدانية بإشراف خبراء في مجال التنمية المحلية، وتقديم شهادة علمية معتمدة من جامعة الملك سعود، ممثلة في الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية.
إضافة إلى متانة وعمق المادة العلمية المقدمة للمتدربين من خلال 120 ساعة تدريبية وتطبيقية، بدعم من مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية، وداعم محتوى علمي من شركة الجزيرة.