الرياض.. تدشين مشروع "الدبلوم التطبيقي للتمكين المجتمعي"

وقال المدير التنفيذي لـ"ريف" أسامة آل زعير، خلال الجلسة المعرفية: إن أمير منطقة الرياض ونائبه أوليا اهتمامًا كبيرًا منذ بداية هذا المشروع وقدّما كل الدعم.