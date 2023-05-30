بمشاركة 500 متطوعٍ ومتطوعة.. إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "بيشة بلا تشوه"

وأكد "آل جلبان" أن المبادرة تأتي تأكيداً على أهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة وتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية وذلك بمشاركة أكثر من 500 متطوعٍ ومتطوعة في هذه النسخة الذين ساهموا في أعمال الرصد والمعالجة إضافة إلى مشاركتهم اليوم مع تدشين المبادرة بزراعة 25 ألف متر مربع في عددٍ من المواقع.