بمشاركة 500 متطوعٍ ومتطوعة.. إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "بيشة بلا تشوه"

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، مبادرة "بيشة بلا تشوه" في نسختها الثانية، التي تستهدف تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وذلك بمتابعةِ وإشرافِ بلدية محافظة بيشة وحضور المحافظ عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد.
وتفصيلاً، تعمل المبادرة على رصد مظاهر التشوهات البصرية في الطرق والشوارع والأحياء السكنية ومعالجتها، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المشاركة المجتمعية والمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.
ومن جهته، قال رئيس بلدية بيشة المهندس علي بن سعيد آل جلبان إن المبادرة تأتي في نسختها الثانية بعد أن حققت النسخة الأولى نجاحاً مميزاً على مستوى الأعمال المُنفذة ميدانياً من الفرق التابعة للبلدية بمشاركةِ المتطوعين والمتطوعات.
وأكد "آل جلبان" أن المبادرة تأتي تأكيداً على أهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة وتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية وذلك بمشاركة أكثر من 500 متطوعٍ ومتطوعة في هذه النسخة الذين ساهموا في أعمال الرصد والمعالجة إضافة إلى مشاركتهم اليوم مع تدشين المبادرة بزراعة 25 ألف متر مربع في عددٍ من المواقع.
وأضاف "آل جلبان" أن المبادرة في نسختها الثانية تحمل روحاً جديدةً لمواصلة العطاء والعمل الميداني بمشاركة المتطوعين والمتطوعات بهدف معالجة التشوهات البصرية وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المُقدّمة، مقدماً شكره لمحافظ المحافظة على حضوره تدشين النسخة الثانية من المبادرة كما شكر جهود المتطوعين والمتطوعات والفرق العاملة بالمبادرة، متطلعاً أن تكون هذه النسخة مميزةً بروحها وعطائها وتحقيقها لأهدافها العملية والميدانية بما يعزز العمل البلدي والتنموي والمشهد الحضري للمحافظة ومراكزها فضلاً عن مساهمتها في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق ومعالجة التشوه البصري بأنواعه التي تشمل كذلك زراعة الأشجار وأعمال معالجة الكتابات وطلاء الجداريات ورفع السيارات المُهملة ومعالجة الطرق والإنارة وغيرها من العناصر المُستهدفة.
يذكر أن مبادرة "بيشة بلا تشوه" انطلقت في نسختها الأولى العام الماضي، وشارك بها حوالي 100 متطوعٍ ومتطوعة، ورصدت وعالجت الكثير من مظاهر التشوهات البصرية بالمحافظة ومراكزها.