محافظ يدمة يطلق حملة "حق الله" التوعوية

أطلق محافظ يدمة أحمد الخالدي بمكتبه بمقر المحافظة، حملة "حق الله" التوعوية، التي تدعو لتعظيم قدر التوحيد وتعزيزه في المجتمع؛ وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبحضور رئيس هيئة المحافظة الشيخ سعيد بن هويج آل فطيح وعدد من أعضاء الهيئة.
وشهد الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الجهات والعمل على تنسيق وتعزيز الجهود، بما يتواكب مع تطلعات ولاة الأمر، وبما يتعلق بإقامة البرامج التوعوية والتوجيهية.
وقدّم القحطاني شكره وتقديره للمحافظ على اهتمامه ودعمه وحرصه على تفعيل الحملات والبرامج التي تطلقها الرئاسة العامة.