محافظ الخرج يدشن مشاريع صحية رائدة لتحسين جودة الرعاية بالمحافظة

دشن محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، عددًا من المشاريع الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح بن عبدالله التميمي.