محافظ الخرج يدشن مشاريع صحية رائدة لتحسين جودة الرعاية بالمحافظة

دشن محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، عددًا من المشاريع الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح بن عبدالله التميمي.
وتمثلت تلك المشاريع في مركز الصحة الافتراضية في مستشفى الملك خالد، والذي يهدف إلى تنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية الافتراضية في المنشآت الصحية عبر عيادات افتراضية متقدمة، وثلاث وحدات متخصصة عن بُعد، ومشروع تطوير البنية التحتية في مستشفى الولادة والأطفال.
وأكد المحافظ على ضرورة العمل للارتقاء بالخدمات وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للوصول إلى تحسين تجربة المستفيدين، ورضاهم عن الخدمات المقدمة.