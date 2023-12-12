"بلدية الأفلاج " تنفذ مبادرة تنظيف الأماكن العامة بجوار وادي سحاب

وأكد رئيس بلدية الأفلاج المهندس عبدالعزيز المعدي خلال حديثه لجمعيات القطاع الثالث والمتطوعين أثناء تدشين المبادرة أن ذلك جاء ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به البلدية لإشراك المجتمع في المجال التطوعي لأن نظافة الأماكن العامة دور مجتمعي وعلى الجميع الحفاظ على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري.