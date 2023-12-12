"بلدية الأفلاج " تنفذ مبادرة تنظيف الأماكن العامة بجوار وادي سحاب

نفذت بلدية محافظة الأفلاج مساء اليوم الثلاثاء مبادرة تطوعية تمثلت في تنظيف الأماكن العامة بجوار وادي سحاب من أجل المحافظة على البيئة لتبقى متنفساً للأهالي وتعزيز المشاركات التطوعية.
وأكد رئيس بلدية الأفلاج المهندس عبدالعزيز المعدي خلال حديثه لجمعيات القطاع الثالث والمتطوعين أثناء تدشين المبادرة أن ذلك جاء ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به البلدية لإشراك المجتمع في المجال التطوعي لأن نظافة الأماكن العامة دور مجتمعي وعلى الجميع الحفاظ على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري.
وأشار " المعدي" إلى أن المبادرة التطوعية تهدف إلى إيصال رسائل توعوية بأهمية النظافة والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة وتعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع.
فيما ثمّن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم المبادرة التطوعية التي نفذتها البلدية مؤكداً على أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية والتوعوية بأهمية نظافة المرافق البلدية والممتلكات العامة، وتعزيز المشاركات التطوعية من مختلف فئات المجتمع.