محافظ الليث يستعرض جهود "البيئة والمياه والزراعة" في تعزيز التنمية المستدامة

من جهته، أكد المهندس آل دغيس أن هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على احتياجات مكاتب الوزارة بالمحافظة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها، بما يمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة، تحقيقًا لتطلعات القيادة ومستهدفات الوزارة.