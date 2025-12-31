محافظ الليث يستعرض جهود "البيئة والمياه والزراعة" في تعزيز التنمية المستدامة

نوّه محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، بما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله – مؤكدًا أن هذا الدعم يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويُعزز الأمن الغذائي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر المحافظة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، يرافقه مدير مكتب الوزارة بالمحافظة، المهندس يحيى المهابي.
واطّلع المحافظ خلال اللقاء على عرض موجز عن أعمال الفرع، وأدواره في تطوير القطاعات الزراعية والبيئية والمائية، بالإضافة إلى أبرز المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية الجاري تنفيذها، لا سيما المتعلقة بتعزيز الهوية الزراعية للمحافظة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.
كما شمل العرض جهود حماية البيئة، والاهتمام بالثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وتشغيل أسواق النفع العام في المحافظة ومراكزها، بما يسهم في تحقيق التنمية المتكاملة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم هذه الجهود وتطويرها بما يُعزز من فاعلية منظومة البيئة والمياه والزراعة على مستوى المحافظة.
من جهته، أكد المهندس آل دغيس أن هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على احتياجات مكاتب الوزارة بالمحافظة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها، بما يمكّنها من أداء مهامها على أكمل وجه، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة، تحقيقًا لتطلعات القيادة ومستهدفات الوزارة.