تزامنًا مع "رمضان".. تكثيف الجولات الرقابية على أسواق ومسالخ العرضيات

كثّفت الفِرَق الميدانية المختصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جولاتها الرقابية في المسالخ ونقاط الذبح في نمر، وثريبان بمحافظة العرضيات؛ بهدف ضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين.
ويواصل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد الففيه، ورئيس قسم الأسواق بمحافظة العرضيات، متابعة سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة؛ لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك واستعدادًا لعيد الفطر المبارك.
يُذكر أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ، الذي تَمَثل في رفع جاهزية القصابين لتخفيف معاناة الصائمين، وتجنب الازدحام المتوقع على المسالخ خلال الشهر الفضيل.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد (939) للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.