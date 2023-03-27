تزامنًا مع "رمضان".. تكثيف الجولات الرقابية على أسواق ومسالخ العرضيات

يُذكر أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ، الذي تَمَثل في رفع جاهزية القصابين لتخفيف معاناة الصائمين، وتجنب الازدحام المتوقع على المسالخ خلال الشهر الفضيل.