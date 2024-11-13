"تعليم الطائف" يحتفي باليوم العالمي للطفل للتوعية بحقوقه وبناء شخصية مبدعة تواكب تطورات المستقبل

تشارك الإدارة العامة للتعليم في الطائف في فعاليّات اليوم العالمي للطفل 2024م، تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"، والذي يوافق يوم 20 نوفمبر من كل عام، لنشر الوعي بحقوق الطفل والدفاع عنها، وإبراز الجهود التي تقدمها المملكة للطفل، وحمايته، وتمكينه من حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر، لمواصلة رحلته التعليمية.
ووجّه المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، لتنفيذ الاحتفاء بهذا اليوم، ومن ضمن ذلك توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة للإدارة ومكاتبها والمدارس، إضافة إلى تناول جهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها للطفل، في حمايته، وتمكينه من حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر لمواصلة رحلته التعليمية، في بيئة آمنة ومحفزة، لتعزيز فرص تطوير القدرات والمهارات في جميع المراحل الدراسية.
وثمَّن الدكتور "الغامدي" جهود وزارة التعليم لتمكين الأطفال من التعليم في بيئة آمنة سليمة ومحفزة تساعدهم على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وحمايتهم نفسيًا وبدنيًا وعقليًا، وترسيخ القيم الإيجابية لإعداده مواطنًا صالحًا يعتز بوطنه، والولاء لقيادته، ويتمسك بالقيم والمبادئ الإسلامية.
وأفاد بأن الإدارة العامة للتعليم تسعى من خلال هذه البرامج إلى توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وإعدادهم لبناء شخصية مبتكرة مبدعة تواكب تطورات المستقبل.