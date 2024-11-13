"تعليم الطائف" يحتفي باليوم العالمي للطفل للتوعية بحقوقه وبناء شخصية مبدعة تواكب تطورات المستقبل

ووجّه المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، لتنفيذ الاحتفاء بهذا اليوم، ومن ضمن ذلك توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة للإدارة ومكاتبها والمدارس، إضافة إلى تناول جهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها للطفل، في حمايته، وتمكينه من حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر لمواصلة رحلته التعليمية، في بيئة آمنة ومحفزة، لتعزيز فرص تطوير القدرات والمهارات في جميع المراحل الدراسية.