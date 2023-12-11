مجلس "تراحم" القصيم يعقد اجتماعه الأول لسنة 2023

واستعرض الأمين العام للجنة، استراتيجية "تراحم" وأعمالها ومنجزاتها، مشيرًا إلى أنها ماضية نحو تقديم الفائدة وجميع البرامج لمستفيديها، مؤكدًا أنها ستظل تعمل بفكر التمكين والبيئة الحاضنة لأفضل الممارسات، عبر دعم الأفكار وفتح الآفاق لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.