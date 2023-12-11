مجلس "تراحم" القصيم يعقد اجتماعه الأول لسنة 2023

عقد مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم "تراحم"، اليوم الاثنين، اجتماعه الأول لسنة 2023، في مقر اللجنة الرئيسي ببريدة.
افتتح الاجتماع الأمين العام صقر بن محمد القرني، ورحّب بتعيين راشد بن الراشد الحميد رئيسًا للجنة.
كما رحّب "القرني" بترشيح الأعضاء لانضمامهم لمجلس الإدارة الجديد، متوجهًا بالشكر للمجلس السابق، وبالتهنئة لرئيس المجلس الجديد، معربًا عن أمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.
واستعرض الأمين العام للجنة، استراتيجية "تراحم" وأعمالها ومنجزاتها، مشيرًا إلى أنها ماضية نحو تقديم الفائدة وجميع البرامج لمستفيديها، مؤكدًا أنها ستظل تعمل بفكر التمكين والبيئة الحاضنة لأفضل الممارسات، عبر دعم الأفكار وفتح الآفاق لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.
وقال رئيس مجلس الإدارة راشد بن الراشد الحميد: إن هذه الثقة الكريمة، تحتم علينا جميعًا بذل المزيد من الجهود في تطوير شؤون اللجنة، وتحقيق أهدافها ورسالتها.
وقدم "الحميد"، شكره لكل من بذل مجهودات في "تراحم"، من المجلس السابق ومشيدًا بجهودهم، متعهدًا باستكمال ما بدأ والبناء عليه.
واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات "تراحم"، خلال العام 2023م، وترشيح نائب واللجنة التنفيذية.
واختتم رئيس المجلس بتقديم الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة اللجنة، لحضورهم ومشاركتهم في الاجتماع الأول.