أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع يهنئ القيادة باليوم الوطني 93

رفَع أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا، اليوم السبت، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.
وقال "أبا العلا": إن اليوم الوطني الـ93 مناسبة غالية وفرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية، والوقوف صفًّا واحدًا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي والرائد في جميع المجالات.
وأضاف "أبا العلا"، أن هذه المناسبة العظيمة نستلهم فيها من مسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- دروسًا وقِيَمًا تتوارثها الأجيال في القيادة والعطاء؛ حيث أرسى دعائم الدولة وقواعد البناء على أساس راسخ ومتين.
وتابع: "إن مناسبة اليوم الوطني الـ93 ذكرى غالية وفخر، نعتز بها ونستذكر فيها إنجازات الماضي الذي شهد مرحلة البناء والتأسيس على يد المؤسس العظيم المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء".
ولفت إلى أن التاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها، بأنها قامت على أساس متين وقويم (الكتاب والسنة)، وكان ذلك منطلَقًا لدولة فتية، توحدت فيها أطرافها، وتلاحمت أركانها، وتناغمت مؤسساتها، فشقت طريقها بكل قوة، وأصبحت مملكة موحدة، لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي".
وسأل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع، اللهَ تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا، ويوفقهم لخدمة الوطن والمواطن والإسلام والمسلمين.