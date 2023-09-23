أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع يهنئ القيادة باليوم الوطني 93

ولفت إلى أن التاريخ يشهد لهذه الدولة منذ تأسيسها، بأنها قامت على أساس متين وقويم (الكتاب والسنة)، وكان ذلك منطلَقًا لدولة فتية، توحدت فيها أطرافها، وتلاحمت أركانها، وتناغمت مؤسساتها، فشقت طريقها بكل قوة، وأصبحت مملكة موحدة، لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي".