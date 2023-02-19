محافظ الليث يُشيد باهتمام القيادة في حفظ التراث الوطني

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، لمستشار رئيس هيئة التراث الدكتور هشام بن محمد مدني، ومدير عام فرع هيئة التراث بمنطقة مكة المكرمة زياد بن ياسين فِدا؛ لمناقشة الخطط والأعمال المستقبلية للهيئة، ورؤيتها للمحافظة، وما تزخر به من مُقوّماتٍ تراثية.