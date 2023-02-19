محافظ الليث يُشيد باهتمام القيادة في حفظ التراث الوطني

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، باهتمام القيادة في حفظ التراث الوطنيّ، وتطوير قطاعه بما يواكب رؤية 2030، وإبراز تراث المملكة العريق، والحرص على تواصل هذا الموروث الحضاريّ بين أبناء الوطن؛ كونه يُمثّل ثروةً ثقافية وحضارية.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، لمستشار رئيس هيئة التراث الدكتور هشام بن محمد مدني، ومدير عام فرع هيئة التراث بمنطقة مكة المكرمة زياد بن ياسين فِدا؛ لمناقشة الخطط والأعمال المستقبلية للهيئة، ورؤيتها للمحافظة، وما تزخر به من مُقوّماتٍ تراثية.
وقال "الزهراني": إنَّ المحافظة تحوي العديد من المقومات الأثرية والتراثية والحضارية، وتتميّز، كغيرها من محافظات المملكة، بتاريخٍ عريق.
بدوره أعرب مدير عام هيئة التراث، عن شكره للمحافظ، واهتمامه ومتابعته على تطوير قطاع التراث في محافظة الليث، مؤكدًا حرصه على بذل المزيد من الجهود بما يُحقّق التطلّعات وخدمة هذا الوطن الغالي.