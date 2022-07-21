المعهد الصناعي الثانوي بمكة يعلن مواعيد فتح القبول والتسجيل للدبلوم والبرامج المهنية

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم وبرامج الفصل الواحد للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 وحتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة المقبل، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/E-Services.aspx
وأوضح مدير المعهد ياسين بن سامي عيسى، أن القبول في المعهد لبرامج الدبلوم سيكون متاحًا في تخصصات التبريد وتكييف الهواء، الحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات – والإلكترونيات، الكهرباء الإنشائية.
وبالنسبة لبرامج الفصل الواحد سيكون التسجيل متاحًا في تخصصات صيانة الجوال، وعملية الخراطة والتفريز البسيطة والصفائح المعدنية وتشخيص أعطال سيارات البنزين وإدخال البيانات ومعالجة النصوص والصيانة السريعة للتكييف (اسبليت).
وبيّن أن شروط التقديم: أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج المرحلة المتوسطة، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وألا يقل سن المتقدم للدبلوم عن (١٥) سنة، وسن المتقدم للبرنامج المهني عن (16) سنة، وألا يكون المتقدم خريجًا من الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية، وألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبيًا من أي جهة تعليمية أو تدريبية، ويُشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في الفترة التدريبية ذاتها، وألا يكون موظفًا، ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك ثم اختيار التخصصات المرغوب التقدم عليها (رغبة واحدة كحد أدنى).
وأشار إلى أن المتدرب يحصل على العديد من المميزات والحوافز، تتضمن أن يُصرف للمتدرب المنتظم في التدريب لبرامج الدبلوم مكافأة شهرية مقدارها (800) ريال، وفرصة التوظيف مع القطاع الخاص والحكومي، ويحصل المتدرب عند التخرج على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة، وفرصة إكمال الدراسة بالكليات التقنية، والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع يصل إلى ( 300000 ) ثلاثمائة ألف ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني.
كما يحصل المتدرب في برامج الفصل الواحد على مكافأة شهرية مقدارها ( 800 ) ريال مع إمكانية التوظيف، والحصول على تمويل بعد انتهاء البرنامج من تمويل لفتح مشروع خاص يصل إلى ( 300000 ) ثلاثمائة ألف ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني.