المعهد الصناعي الثانوي بمكة يعلن مواعيد فتح القبول والتسجيل للدبلوم والبرامج المهنية

وبيّن أن شروط التقديم: أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم للدبلوم خريج المرحلة المتوسطة، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، وألا يقل سن المتقدم للدبلوم عن (١٥) سنة، وسن المتقدم للبرنامج المهني عن (16) سنة، وألا يكون المتقدم خريجًا من الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون المتقدم ملتحقًا بأي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية، وألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبيًا من أي جهة تعليمية أو تدريبية، ويُشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في الفترة التدريبية ذاتها، وألا يكون موظفًا، ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك ثم اختيار التخصصات المرغوب التقدم عليها (رغبة واحدة كحد أدنى).