"تقني عسير" تحتفل بتخرج 8785 متدربًا ومتدربة بمختلف التخصصات

رعى مديرُ عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، اليوم الثلاثاء؛ الحفلَ الموحد لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة بالمنطقة للعام التدريبي 1443/ 1444هـ.
جاء ذلك بحضور عمداء وعميدات الكليات التقنية، ومديري المعاهد الصناعية، وعدد من أهالي الخريجين والخريجات البالغ عددهم 8785 متدربًا ومتدربة بمختلف التخصصات التقنية والمهنية بالمنطقة.
وبدأ الحفل، الذي أقيم بمقر الكلية التقنية الثانية للبنين بأبها، بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ليشاهد الحضور بعد ذلك عرضًا مرئيًّا عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ثم بدأت مسيرة الخريجين والخريجات، ليلقي بعدها مديرُ عام الإدارة كلمتَه بهذه المناسبة؛ حيث هنّأ جميع الخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
وقال "الحفظي": إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حراك مستمر لتطوير جميع برامجها، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل؛ من خلال التوسُّع والانتشار الملموس لمشروعات المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات.
وأضاف: حظيت منطقة عسير بمشروعات تقنية ومهنية ضخمة خلال الأعوام الماضية، في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
ونوه إلى أن ذلك بمتابعة دائمة من أمير عسير الأمير تركي بن طلال، وبإشراف مباشر من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.
وأوضح أن عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة وصل إلى 36 كلية ومعهدًا، يتدرّب فيها أكثر من 24 ألف متدرب ومتدربة.
وتشرف الإدارة على 53 منشأة تدريبية أهلية دربت أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة، خلال العام الجاري. كما أنه جار العمل على استكمال 11 مشروعًا تقنيًّا ومهنيًّا بالمنطقة.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، ثم "أوبريتًا وطنيًّا"، وتكريم المتفوقين والمتفوقات في المنشآت التدريبية، بعد ذلك التقطت الصور التذكارية للخريجين والخريجات.