"تقني عسير" تحتفل بتخرج 8785 متدربًا ومتدربة بمختلف التخصصات

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، ثم "أوبريتًا وطنيًّا"، وتكريم المتفوقين والمتفوقات في المنشآت التدريبية، بعد ذلك التقطت الصور التذكارية للخريجين والخريجات.