الرئيس التنفيذي لـ"الأرصاد" يكرّم المتميزين ويشدد على أهمية الإنجازات المحققة واستمرارية النجاح

وقدم الرئيس التنفيذي شكره للمتميزين، متطلعًا إلى بذل الجهود لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح الذي يمكن المركز الوطني للأرصاد من تعزيز أعماله الوطنية ومخرجاته الإبداعية، مشيرًا إلى "أن ما تحقق للمركز من نجاحات خلال العامين الماضيين يعد إنجازًا كبيرًا يبعث على الفخر للجميع ولم يأتِ ذلك من فراغ بل بجهد مضاعف شارك فيه الجميع وسهروا من أجله فكانت النتيجة إشادات من القيادة وإنجازات واضحة وجوائز مستحقة واستحقاقات نعتز بها".