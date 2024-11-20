"وقاء عسير" يستعرض أمراض الخيول وطرق انتقالها وكيفية التعامل معها

نظم فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة عسير- ممثلاً في إدارة الصحة الحيوانية- اللقاء الثاني لمربي الخيول في منطقة عسير، وذلك في أحد إسطبلات الخيول بمدينة خميس مشيط، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن البرامج التوعوية التي ينظمها المركز بهدف التثقيف وتسليط الضوء على أهمية سلامة وأمن الثروة الحيوانية في المنطقة ومن ضمنها الخيول بمختلف أنواعها.
ويهدف اللقاء إلى زيادة الوعي بمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات والوعي بمفهومها والطرق الصحيحة لمكافحتها والحد من استمرارها وانتشارها.
واشتمل اللقاء الذي حضره جمعٌ من مربي الخيول وملاك الإسطبلات وعدد من الإعلاميين والإعلاميات على التعريف بأمراض الخيول وطرق انتقالها وكيفية التعامل معها، وسبل الوقاية من الأمراض الحيوانية وتحديدًا في الفصيلة الخيلية وكيفية تجنبها والتعامل معها، وقُدم شرح عملي مفصل عن طرق انتقال العدوى وأهمية نظافة الإسطبلات وكيفية مقاومة مضادات الميكروبات وخطورتها على حياة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وأهمية الحفاظ على فعاليّة الأدوية الحيوية عبر تشجيع الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، فضلاً عن التدابير الوقائية وتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها.
واختتم اللقاء بإتاحة الفرصة للجميع للمناقشة وطرح أسئلتهم واستفساراتهم.