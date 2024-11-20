"وقاء عسير" يستعرض أمراض الخيول وطرق انتقالها وكيفية التعامل معها

واشتمل اللقاء الذي حضره جمعٌ من مربي الخيول وملاك الإسطبلات وعدد من الإعلاميين والإعلاميات على التعريف بأمراض الخيول وطرق انتقالها وكيفية التعامل معها، وسبل الوقاية من الأمراض الحيوانية وتحديدًا في الفصيلة الخيلية وكيفية تجنبها والتعامل معها، وقُدم شرح عملي مفصل عن طرق انتقال العدوى وأهمية نظافة الإسطبلات وكيفية مقاومة مضادات الميكروبات وخطورتها على حياة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وأهمية الحفاظ على فعاليّة الأدوية الحيوية عبر تشجيع الاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، فضلاً عن التدابير الوقائية وتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها.