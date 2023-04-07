"ورود نوارة" التطوعي يفتتح "ملتقى السعادة" للأطفال المنومين بمستشفى الأفلاج

وتفصيلاً، قدمت قائدة فرق ورود نوارة بالمملكة نورة العقلا، شكرها لمدير المستشفى وجميع الكادر الإداري والطبي لتعاونهم وتذليل كافة الصعوبات، مؤكدة أن العمل استغرق قرابة أربعة أسابيع لتجهيز المقر بالرسومات وما يحتاجه الطفل من الأدوات الترفيهية والتعليمية، إيماناً من الفريق بأهمية هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية ذات الأثر الإيجابي والهادف على أطفالنا والذين هم عماد الوطن ومستقبله، موجهة شكرها لمشرفة وأعضاء الفريق بالمحافظة وما قدموه من جهد كبير لنجاح هذه المبادرة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي .