"ورود نوارة" التطوعي يفتتح "ملتقى السعادة" للأطفال المنومين بمستشفى الأفلاج

افتتح مدير مستشفى الأفلاج العام سلطان الدوسري "ملتقى السعادة" والذي قام بتنفيذه فريق ورود نوارة التطوعي، والذي استهدف الأطفال المنومين بمستشفى الأفلاج، ورافق الفريق المدير الطبي الدكتور محمد الصاوي ورؤساء الأقسام وأعضاء من المجلس التشاوري وتجربة المريض والتواصل الداخلي كان باستقبالهم مشرفة الفريق حمساء القحطاني وأعضاء فريق ورود نوارة.
وتفصيلاً، قدمت قائدة فرق ورود نوارة بالمملكة نورة العقلا، شكرها لمدير المستشفى وجميع الكادر الإداري والطبي لتعاونهم وتذليل كافة الصعوبات، مؤكدة أن العمل استغرق قرابة أربعة أسابيع لتجهيز المقر بالرسومات وما يحتاجه الطفل من الأدوات الترفيهية والتعليمية، إيماناً من الفريق بأهمية هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية ذات الأثر الإيجابي والهادف على أطفالنا والذين هم عماد الوطن ومستقبله، موجهة شكرها لمشرفة وأعضاء الفريق بالمحافظة وما قدموه من جهد كبير لنجاح هذه المبادرة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي .
وعبّر مدير المستشفى "الدوسري" عن شكره للفريق على هذه المبادرة التي ستكون مكاناً للترفيه على الأطفال المنومين وكذلك الذين يأتون برفقة والديهم للزيارة، مؤكداً الأثر النفسي المردود على الأطفال من خلال ممارستهم للترفيه والحركة التي تنعكس على صحتهم النفسية والسلوكية بشكل إيجابي.