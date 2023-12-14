نجاح جراحة دقيقة بالمعدة لطفل رضيع بعمر 24 يوماً في بيشة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة في إنقاذ حياة طفل رضيع كان يعاني من انسداد خلقي في فتحة البوابة بالمعدة ويعاني من تقيؤ مستمر.
تفصيلاً؛ قالت صحة بيشة إن الطفل وصل إلى قسم الطوارئ، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وتقديم الإسعافات في الحضانة، وبعد إجراء الأشعة التشخيصية تبيّن وجود الانسداد الخلقي للمعدة.
وأضافت صحة بيشة بأنه تم تحضير الحالة لإجراء العملية، واُجريت العملية - وكُللت جهود الطاقم الطبي بنجاح العملية - بحمد الله - ومتابعة حالته الصحية إلى أن خرج من المستشفى بصحة جيدة.
أجرى العملية فريق طبي مكون من: الدكتور حميد بو قطوف استشاري التخدير، والدكتور عمر السماحي استشاري جراحة أطفال، والدكتور فهيم الحسن اخصائي جراحة اطفال.
الجدير بالذكر أنه وخلال شهر نوفمبر 2023م، تم استقبال عدد 3963 مستفيداً في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال 3847 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 428.
وتم إجراء 341 عملية جراحية منها جراحات اليوم الواحد 150، الوصفات الدوائية المصروفة 5412، والفحوصات المخبرية 230547، وبنك الدم الوحدات المتبرع بها 49، وخدمات مقدمة من قسم الأشعة 3212، والطب الاتصالي 1156، وحيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في النمو والسلوك 156.