نجاح جراحة دقيقة بالمعدة لطفل رضيع بعمر 24 يوماً في بيشة

الجدير بالذكر أنه وخلال شهر نوفمبر 2023م، تم استقبال عدد 3963 مستفيداً في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال 3847 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 428.