"كفيف" تُدشن النسخة السعودية من مطعم "في الظلام"

وتحرص "كفيف" على أن يكون كل النادلين والمرشدين داخل المطعم من المكفوفين والكفيفات المدربين باحترافية؛ دعمًا لهم ومساهمةً كبيرة في خلق فرص عمل لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وتحقيقًا لاكتفائهم المادي وجعلهم فاعلين في المجتمع.