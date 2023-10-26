"كفيف" تُدشن النسخة السعودية من مطعم "في الظلام"

دشنت جمعيةُ المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، الأربعاء؛ النسخةَ السعودية الأولى من مطعم "في الظلام".
جاء ذلك خلال احتفال جمع العديد من الشخصيات المؤثرة وكبار المسؤولين، في فندق "فوكو".
وتمتلك الجمعيةُ هذه النسخةَ من المطعم الذي يجسد تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لموظفيه وزواره.
وتحرص "كفيف" على أن يكون كل النادلين والمرشدين داخل المطعم من المكفوفين والكفيفات المدربين باحترافية؛ دعمًا لهم ومساهمةً كبيرة في خلق فرص عمل لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وتحقيقًا لاكتفائهم المادي وجعلهم فاعلين في المجتمع.
ويقدم المطعم لزواره ومرتاديه، نصيبًا من الاستمتاع بتجربة تناول الطعام في ظلام تام؛ ليتذوقوا فقط داخل هذا المكان بكل حواسهم؛ حتى يستشعروا نعمة البصر، وللتعرف على أسلوب الكفيف في تناول وتذوق طعامه.
كما يعود ريع هذا المطعم بنسبة "100%" لصالح جمعية "كفيف"، لخدمة برامجها المقدمة لبناتها وأبنائها من المكفوفين.