أمير تبوك يعزّي في وفاة "صالح القمزي"

من جهته أعرب ابن الفقيد "عبدالله"، باسمه وجميع أسرته؛ عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من الأمير "فهد"، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.