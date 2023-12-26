أمير تبوك يعزّي في وفاة "صالح القمزي"

قدّم أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، واجبَ العزاء إلى أسرة "القمزي"، في وفاة فقيدها مدير مكتب رعاية الشباب بتبوك سابقًا صالح بن عبدالله القمزي، رحمه الله.
وأعرب الأمير "فهد" عن خالص تعازيه ومواساته لكل أسرة "القمزي"، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جهته أعرب ابن الفقيد "عبدالله"، باسمه وجميع أسرته؛ عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من الأمير "فهد"، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.