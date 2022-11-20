"تعليم الليث": 30 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

واستقبلت مدارس المحافظة، الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات التحريرية في يومها الأول في ظل الاستعدادات التي تم إنجازها؛ لضمان انطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات؛ بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.