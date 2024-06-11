الموافقة على افتتاح مكتب تعريفي للجمعية الخيرية لمرضى الكبد بجازان

سبق - الرياض
وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على فتح مكتب تعريفي للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد بمنطقة جازان، بناء على طلبها للتعريف بالجمعية، يُذكر أن المركز وافق أيضًا خلال غرة شهر يونيو الجاري على افتتاح مكتب للجمعية بمدينة الباحة، ومركز الجمعية الرئيس بالقصيم الذي ظهر للنور قبل خمسة عشر عامًا.
من جانب آخر قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد الدكتور راشد بن محمد أبا الخيل نفتخر بهذا التوسع الذي يؤكد نجاح العمل وما زلنا نسعى إلى تحقيق المزيد ونضع على عاتقنا خدمة المجتمع ليكون لنا سهم في دعم أبناء الوطن من خلال هذا العمل الإنساني، انطلاقًا من واجبنا الوطني والإسلامي الذي يأمر بالتعاون.
ولا يسعني في هذه المناسبة، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء الجمعية أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لكل من أسهم في إنجاح أعمال الجمعية من أعضاء ومجلس إدارة وشركائنا المحسنين.