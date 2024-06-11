الموافقة على افتتاح مكتب تعريفي للجمعية الخيرية لمرضى الكبد بجازان

سبق - الرياض

وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على فتح مكتب تعريفي للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد بمنطقة جازان، بناء على طلبها للتعريف بالجمعية، يُذكر أن المركز وافق أيضًا خلال غرة شهر يونيو الجاري على افتتاح مكتب للجمعية بمدينة الباحة، ومركز الجمعية الرئيس بالقصيم الذي ظهر للنور قبل خمسة عشر عامًا.