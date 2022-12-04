"خيركم "تستضيف الجهات المشاركة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بجدة

استضافت جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة عبر قسميها الرجالي والنسائي مساء اليوم المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ ٢٤ لعام ١٤٤٤هـ على مستوى محافظة جدة.
وقد انطلقت المسابقة بمشاركة طلاب وطالبات إدارة تعليم المحافظة وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة، بالإضافة إلى الجمعية بشطريها الرجالي والنسائي .
وكان مدير عام "خيركم" الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي قد استقبل لجنة التحكيم والمشاركين متمنيًا لهم التوفيق في هذه المسابقة، ومشيدًا بمستوياتهم العالية في حفظ القرآن والتي أهلتهم في نهاية المطاف للمشاركة في هذه المسابقة الغالية لتمثيل محافظة جدة أفضل تمثيل.
يُشار إلى أن المسابقة تستمر حتى ١٣ من الشهر الجاري بمشاركة عددٍ من حفظة وحافظات القرآن الكريم والذين يمثلون الجهات المشاركة، وشهدت منافسة كبيرة بينهم كونهم من المتميزين في فروع المسابقة، فيما كان أصغر المشاركين لا يتجاوز الـ ١٠ أعوام ..