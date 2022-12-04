"خيركم "تستضيف الجهات المشاركة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بجدة

وكان مدير عام "خيركم" الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي قد استقبل لجنة التحكيم والمشاركين متمنيًا لهم التوفيق في هذه المسابقة، ومشيدًا بمستوياتهم العالية في حفظ القرآن والتي أهلتهم في نهاية المطاف للمشاركة في هذه المسابقة الغالية لتمثيل محافظة جدة أفضل تمثيل.