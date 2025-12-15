محافظ الطائف يكرّم المشاركين في فعاليات "سرطان الثدي"

وأوضحت جمعية "أورام" أنها نفّذت خلال أكتوبر سلسلة من الفعاليات التوعوية بسرطان الثدي، شملت معارض ومحاضرات ومسابقات في مواقع متعددة، مشيرة إلى أن عدد المتطوعين والمتطوعات بلغ 138، أسهموا في خدمة 1822 مستفيدًا، ضمن جهود تعزيز الوعي الصحي المجتمعي والوقاية المبكرة.