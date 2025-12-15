محافظ الطائف يكرّم المشاركين في فعاليات "سرطان الثدي"

كرّم صاحبُ السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف والرئيس الفخري لجمعية الطائف الصحية لمرضى السرطان، الجهات المشاركة في إنجاح فعاليات "سرطان الثدي" التي نظّمتها الجمعية خلال شهر أكتوبر الماضي.
وشمل التكريم عددًا من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص، والمتطوعين، والإعلاميين والمصورين، تقديرًا لمساهماتهم في دعم وتنفيذ برامج الحملة، ومشاركتهم الفاعلة في تحقيق أهدافها التوعوية.
وأوضحت جمعية "أورام" أنها نفّذت خلال أكتوبر سلسلة من الفعاليات التوعوية بسرطان الثدي، شملت معارض ومحاضرات ومسابقات في مواقع متعددة، مشيرة إلى أن عدد المتطوعين والمتطوعات بلغ 138، أسهموا في خدمة 1822 مستفيدًا، ضمن جهود تعزيز الوعي الصحي المجتمعي والوقاية المبكرة.