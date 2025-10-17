بعبارة "كبار القَدْر".. أمانة الشرقية تفتح أبواب "ديوانية مشراق" لاستقبال كبار السن

وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قد افتتح مؤخرًا ديوانية مشراق المخصصة لكبار السن، وذلك في ساحة الحزم بحي النزهة بالدمام، تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم الاحترام والرعاية في العمل البلدي.