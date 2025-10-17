بعبارة "كبار القَدْر".. أمانة الشرقية تفتح أبواب "ديوانية مشراق" لاستقبال كبار السن

في لفتة إنسانية تُعبّر عن التقدير والاحترام لجيل العطاء، وضعت أمانة المنطقة الشرقية لافتة ترحيبية خاصة بكبار السن في "ديوانية مشراق" حملت عبارة مؤثرة:
"أعزاؤنا كبار القَدْر.. مكانتكم غالية وقلوبنا مفتوحة لكم قبل الديوانية."
وأوضحت اللافتة المواعيد المخصصة لاستقبال كبار السن على فترتين يوميًّا، بما يتناسب مع أوقاتهم ويُيسّر زيارتهم طوال أيام الأسبوع، وجاءت على النحو التالي:
– الفترة الصباحية: من الساعة 6 صباحًا حتى 12 ظهرًا
– الفترة المسائية: من الساعة 3:30 عصرًا حتى 9:30 مساءً
وأكدت الأمانة في عبارة ختامية:
"نِسعد بحضوركم وتشريفكم"، في رسالة تُعبّر عن عمق الامتنان لهذه الفئة الغالية من المجتمع.
وأوضحت أمانة الشرقية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير بيئة مريحة ومُهيّأة لكبار السن، وتأكيدًا على ما توليه من اهتمام ورعاية لهم، في إطار تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى التواصل الاجتماعي داخل الأحياء السكنية.
وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قد افتتح مؤخرًا ديوانية مشراق المخصصة لكبار السن، وذلك في ساحة الحزم بحي النزهة بالدمام، تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، في مبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ قيم الاحترام والرعاية في العمل البلدي.
وتُعدّ هذه المبادرة امتدادًا لجهود أمانة الشرقية في تعزيز البُعد الإنساني والاجتماعي في المرافق العامة، من خلال توفير مساحات ترحّب بكبار السن وتُشعرهم بقيمتهم ومكانتهم في المجتمع.