"مكتب البيئة" يشارك بمهرجان "فلفل شقراء ٤".. تعرف على أهم أعماله وفعاليّاته؟

يشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء في "مهرجان فلفل شقراء 4" كشريك في التنظيم عبر اللجنة المشكلة للإشراف على المهرجان برئاسة محافظ شقراء، وشريك داعم للمنظم الرئيس للمهرجان "الشركة الوطنية للخدمات الزراعية".
كما شارك "بيئة شقراء" في المعرض المصاحب للمهرجان، حيث يقوم بالتنسيق مع المزارعين للتسجيل في المعرض وتسهيل سائر ما يتطلبه ذلك واستقطاب بعض المزارعين من خارج المحافظة للمشاركة في المعرض.
وعمل "بيئة شقراء" على مسح ميداني للتأكد من توفر محصول كافٍ وجيد من الفلفل، يبلغ عدد المزارع والبساتين التي تنتج فلفل شقراء أكثر من ١٥٠ مزرعة وبستانًا تزرع الفلفل بنظام الزراعة المكشوفة والمحمية على مساحة تزيد على٥٠٠ هكتار تنتج أكثر من ١٢٠ طنًا من فلفل شقراء.
ويشارك "بيئة شقراء" في تنظيم ورش عمل عن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وتحليل التربة، وتهدف هذه الورش وما يتخللها من جلسات حوارية إلى تبادل الخبرات بين المختصين والمزارعين وزوار المهرجان في مجال إنتاج الفلفل خاصة والمنتجات الزراعية عامة، إضافة إلى رفع الوعي لدى المزارعين حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محاصيل زراعية ذات جوده عالية.
يُشار إلى أن مشاركة مكتب البيئة والمياه والزراعة في المهرجان تهدف إلى إبراز دور الوزارة الإشرافي والتنظيمي لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين ، ودعم المستفيدين من خدمات الوزارة، والإجابة عن استفساراتهم.