"مكتب البيئة" يشارك بمهرجان "فلفل شقراء ٤".. تعرف على أهم أعماله وفعاليّاته؟

ويشارك "بيئة شقراء" في تنظيم ورش عمل عن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وتحليل التربة، وتهدف هذه الورش وما يتخللها من جلسات حوارية إلى تبادل الخبرات بين المختصين والمزارعين وزوار المهرجان في مجال إنتاج الفلفل خاصة والمنتجات الزراعية عامة، إضافة إلى رفع الوعي لدى المزارعين حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محاصيل زراعية ذات جوده عالية.