في الصحة والسلامة المهنية.. "تعليم الطائف" ينظّم دورة تدريبية للبوابين في المدارس

ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف دورة تدريبية بعنوان "الصحة والسلامة المهنية"، استهدفت بوابي المدارس، بالتعاون مع برنامج مهارات الموارد البشرية "هدف"، وذلك بهدف إكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة.
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، أن تدريب البوابين يركّز على كيفية التعامل مع الزوار والتأكد من هوياتهم، والاستجابة للإنذارات، واتباع إجراءات الطوارئ لضمان سلامة الطلاب والموظفين.
وأضاف أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعلومات الضرورية لتهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية، وتشمل مهارات التعامل مع المواقف الطارئة، والتواصل مع الطلاب والمعلمين، والتعرف على اللوائح والإجراءات المدرسية، والالتزام بالسياسات التربوية والأمنية.