"سليمان الراجحي" الخيرية تدعم مشروع "ثمار خيرات" لحفظ النعمة بالرياض

ويهدف المشروع إلى حفظ أكثر من (425.000) كيلو خضار وفواكه وإطعام؛ لدعم ما يفوق (23.000) أسرة مستفيدة خلال العام الواحد، وتوفير غذاء متنوع وصحي، وإضافة عناصر غذائية للأسر المعوزة؛ مما يعزز الصحة العامة، ويوفر فرصًا وظيفية لأفراد الأسر المستفيدة في فرز وتغليف فائض الخضار والفواكه، ضمن المبادرات المدعومة من المؤسسة؛ إيمانًا منها بما تُقدمه "خيرات" من برامج ذات أثر ملموس وكبير في دعم العمل الخيري المؤسسي.