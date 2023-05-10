"سليمان الراجحي" الخيرية تدعم مشروع "ثمار خيرات" لحفظ النعمة بالرياض

دعمت مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، ضمن المبادرات النوعية التي تخدمها، مشروع "ثمار خيرات"، وهو أحد مشاريع جمعية "خيرات" لحفظ النعمة.
ويعتبر "ثمار خيرات" مشروعًا خاصًّا في حفظ فائض الأسواق المركزية ومحلات الخضار والفواكه داخل منطقة الرياض، لتأمين غذاء صحي ومتنوع لمستفيدي الجمعية بشكل يومي.
ويهدف المشروع إلى حفظ أكثر من (425.000) كيلو خضار وفواكه وإطعام؛ لدعم ما يفوق (23.000) أسرة مستفيدة خلال العام الواحد، وتوفير غذاء متنوع وصحي، وإضافة عناصر غذائية للأسر المعوزة؛ مما يعزز الصحة العامة، ويوفر فرصًا وظيفية لأفراد الأسر المستفيدة في فرز وتغليف فائض الخضار والفواكه، ضمن المبادرات المدعومة من المؤسسة؛ إيمانًا منها بما تُقدمه "خيرات" من برامج ذات أثر ملموس وكبير في دعم العمل الخيري المؤسسي.
ويساهم دعم مثل هذه المشاريع الخيرية في تقليل الهدر الغذائي وضمان استدامة العمل المؤسسي بالجمعية، تماشيًا مع التوجهات الوطنية في رؤية 2030 وحرص قيادتنا الرشيدة على تمكين مؤسسات القطاع غير الربحي.