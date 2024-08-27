أمسية وفاء وعرفان بنادي رضوى.. ليلة وداع الهندي "محيي" بعد خدمة 41 عامًا

في أمسية وفاء وعرفان وتقدير، أقامت إدارة نادي رضوى الرياضي في محافظة ينبع، حفل تكريم لعامل النادي "محيي" هندي الجنسية، بعد خدمة 41 عامًا داخل أروقة النادي، وسط حضور عدد من الرؤساء السابقين؛ حيث قدّم رئيس النادي والضيوف مبالغَ مالية وعددًا من الهدايا التذكارية.
وتَحدث رئيس النادي علي الصبحي في ليلة الوفاء لابن النادي قائلًا: العامل من الجنسية الهندية "محيي"، قدِمَ للسعودية عام 1407هـ، وعمل بشكل متواصل مع النادي بجميع إداراته الماضية وأعضاء الفريق، وقد عُرف عنه التفاني والإخلاص، والقيام بمهامه على أكمل وجه.
وتابع "الصبحي": "محيي" كان صديقًا للجميع، وعاش تفاصيل ومراحل تطور النادي وتنقلاته من مباريات المناطق إلى الدرجة الثالثة، وكان يدعم فريقه من خلال تلبية طلباتهم، وترتيب ملابسهم، وتجهيز كل احتياجاتهم؛ سواء في سكن اللاعبين أو حتى في مباريات النادي الخارجية.
وأضاف: "محيي" شخصية اجتماعية؛ حتى إن كل الفِرَق التي لعب معها النادي كان صديقًا لإداراتهم ولاعبيهم، وكسب ثقتهم من خلال ما يقدمه لهم بروح الإنسانية والمحبة.
واختتم حديثه: والليلة أقمنا حفل توديع يليق به وبخدمته على مدى 41 عامًا، حملت العديد من الذكريات والمواقف.