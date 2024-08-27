أمسية وفاء وعرفان بنادي رضوى.. ليلة وداع الهندي "محيي" بعد خدمة 41 عامًا

في أمسية وفاء وعرفان وتقدير، أقامت إدارة نادي رضوى الرياضي في محافظة ينبع، حفل تكريم لعامل النادي "محيي" هندي الجنسية، بعد خدمة 41 عامًا داخل أروقة النادي، وسط حضور عدد من الرؤساء السابقين؛ حيث قدّم رئيس النادي والضيوف مبالغَ مالية وعددًا من الهدايا التذكارية.