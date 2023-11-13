مدير تعليم الطائف يطلع على سير اختبارات الفصل الأول

اطلع المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الاثنين، على سير اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، في ثانويتي "رضوان"، و"أم الدوم"، ومجمع دغيبجة للبنات.