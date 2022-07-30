"الحيدري" يفتتح ملتقى القهوة الأول لتقديم برامج تدريبية

افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمجمعة، المهندس طارق بن محمد الحيدري، مساء أمس السبت ملتقى قهوة لرواد القهوة، الأول من نوعه بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأمين الغرفة فهد بن شقير، وعدد من المتخصصين في فن القهوة من مدربين وخبراء وصُناع ومحبين.
ورحَّب "الحيدري" بالجميع، مشيرًا إلى أن محافظة المجمعة تعيش قفزات متتالية في شتى المجالات الاقتصادية والرياضية والمجتمعية وغيرها، بفضل الله، ثم بفضل الدعم اللامحدود من محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود -حفظه الله-، الحريص دومًا على تطوُّر المحافظة والقفز بها.
وزاد: ملتقى القهوة يتوافق مع عام القهوة السعودية، الذي يُبيِّن أهمية القهوة وأصالتها، وارتباطها الوثيق بالبيئة السعودية، حتى باتت ثروة اقتصادية. مؤكدًا أن الملتقى سيُقدِّم العديد من البرامج التدريبية للمهتمين بالقهوة قبل أن يعلن تشكيل لجنة تحت اسم "لجنة القهوة"، هي أول لجنة من نوعها تحمل هذا الاسم.
وأوضح أمين الغرفة فهد بن شقير أن الملتقى امتداد لملتقيات عديدة، تهدف للترويج الاقتصادي، وأنه "تم العمل على الملتقى منذ أكثر من شهر، حرصنا خلاله على توجيه الدعوة للمهتمين بمختلف تخصصاتهم؛ لتعم الفائدة على الجميع؛ وهذا ما ساهم في الحضور الكثيف الذي وصل لما يقارب 500 شخص".
بعد ذلك جاء حديث المدربين، ثم تم تكريم المشاركين والرعاة نظير جهودهم في إنجاح الملتقى، قبل أن يطلع الجميع على الأركان المشاركة.