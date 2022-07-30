"الحيدري" يفتتح ملتقى القهوة الأول لتقديم برامج تدريبية

افتتح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمجمعة، المهندس طارق بن محمد الحيدري، مساء أمس السبت ملتقى قهوة لرواد القهوة، الأول من نوعه بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأمين الغرفة فهد بن شقير، وعدد من المتخصصين في فن القهوة من مدربين وخبراء وصُناع ومحبين.