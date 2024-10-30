في نسختها الأولى.. "الراجحي" يسلّم رئيس شركة اليمامة جائزتين للمسؤولية الاجتماعية

ومن جهته، قال الخالدي: إن الشركة وضعت من ضمن أولوياتها تعزيز مساهمة الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم المشاريع النوعية التي تحقق الأثر الإيجابي المستدام وتفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساعد في دعم المجتمعات والبيئة، وينعكس بالتالي على تحسين الأداء ورفع كفاءة وفعالية إنتاجية الموظفين من خلال تطبيق هذه الممارسات والمفاهيم، والتي تساعد في تحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية برؤية السعودية 2030.