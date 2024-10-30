في نسختها الأولى.. "الراجحي" يسلّم رئيس شركة اليمامة جائزتين للمسؤولية الاجتماعية

سلم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي جائزتي المسؤولية الاجتماعية للأستاذ عبدالله بن حمد العمار الخالدي رئيس مجلس الإدارة بشركة اليمامة.
وفي التفاصيل، تسلم "الخالدي" جائزة الأكثر إضافة للمبادرات على المنصة؛ وجائزة الأكثر تفاعلاً وحصد النقاط على المنصة، حيث تأتي جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تزامناً مع الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
ومن جهته، قال الخالدي: إن الشركة وضعت من ضمن أولوياتها تعزيز مساهمة الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم المشاريع النوعية التي تحقق الأثر الإيجابي المستدام وتفعيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقاً للمعايير الدولية، مما يساعد في دعم المجتمعات والبيئة، وينعكس بالتالي على تحسين الأداء ورفع كفاءة وفعالية إنتاجية الموظفين من خلال تطبيق هذه الممارسات والمفاهيم، والتي تساعد في تحقيق مستهدفات المسؤولية الاجتماعية برؤية السعودية 2030.
وبدوره، أوضح محمد بن راشد الخالدي، المدير التنفيذي لشركة اليمامة لخدمة المجتمع، جهود الوزارة في تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من الالتزام بالحوكمة الفعالة وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح من خلال منصة وطنية للمسؤولية الاجتماعية تعمل على تنظيم جميع أنشطتها وبرامجها، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات والمؤسسات.