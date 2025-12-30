وكيل إمارة الشرقية يعزي يوسف السعد في وفاة شقيقه

قدّم وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي، مساء أمس الاثنين، التعازي والمواساة للأستاذ يوسف بن عبدالرحمن السعد، أحد منسوبي الإمارة، في وفاة شقيقه محمد – رحمه الله – وذلك في مقر العزاء بمدينة الدمام.
وأعرب وكيل الإمارة عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبّر الأستاذ يوسف السعد وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لوكيل الإمارة على هذه اللفتة الإنسانية ومواساته الكريمة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء.