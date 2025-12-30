وكيل إمارة الشرقية يعزي يوسف السعد في وفاة شقيقه

قدّم وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي، مساء أمس الاثنين، التعازي والمواساة للأستاذ يوسف بن عبدالرحمن السعد، أحد منسوبي الإمارة، في وفاة شقيقه محمد – رحمه الله – وذلك في مقر العزاء بمدينة الدمام.