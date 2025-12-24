جمعية التنمية الأهلية بظهرة لبن تكرّم د. تركي العيار لمسيرة وطنية امتدت نحو 60 عامًا

وفي الجانب الاجتماعي، شارك الدكتور العيار في عدد من المبادرات المجتمعية وأعمال المسؤولية الاجتماعية، إيمانًا بدور المثقف والإعلامي في خدمة المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي. أما في المجال الدبلوماسي، فقد مثّل المملكة العربية السعودية في الخارج، حيث كان أول ملحق ثقافي للمملكة في جمهورية كوريا الجنوبية، ثم ملحقًا ثقافيًا في مملكة البحرين، وأسهم في نقل الصورة الحضارية للمملكة وتعزيز حضورها الثقافي والإعلامي خارجيًا.