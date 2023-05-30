"باجبير" يدشن "نظام الباكس" بقسم الأشعة بمستشفى العزيزية للأطفال بجدة

دشن المشرف العام على مستشفى الملك فهد والعزيزية للأطفال بجدة، الدكتور محمد حسن باجبير، اليوم، وبحضور نائب المشرف العام الدكتور عصام قانديه، وعددٍ من مديري ورؤساء الأقسام بمستشفى العزيزية للأطفال، نظام أرشفة الصور الطبية "الباكس" بمستشفى العزيزية، والذي يُعد نقلة نوعية في تطويره وتقدمه.

وأكدت رئيسة قسم الأشعة بمستشفى العزيزية الدكتورة ضحى جمال أحمد أن هذا النظام سوف يعمل على تطوير نظام أرشفة الصور الطبية، وتكامل البيانات والتقارير والمواعيد مع نظام معلومات موحد، وحفظها على منصة الأجهزة الإلكترونية المركزية لوزارة الصحة، والذي يهدف إلى سهولة تبادل تلك البيانات وصور الأشعة بين التجمعات الصحية بالمنطقة ومناطق المملكة الأخرى للرجوع إليها بأي وقتٍ وفي أي مكان.

وعبّر المشرف العام على مستشفى الملك فهد والعزيزية الدكتور محمد حسن باجبير عن سعادته البالغة بتلك المناسبة، والتي تعد نقلة نوعية في قسم الأشعة.

من جهة أخرى، قال نائب المشرف العام على مستشفى الملك فهد والعزيزية للأطفال الدكتور عصام قانديه، إن هذا المشروع يعد إنجازًا رائعًا، ومن ضمن الإنجازات التي تحققت لمستشفى العزيزية، ولله الحمد.

وتسعى إدارة المستشفى دائمًا للاستفادة من أحدث الابتكارات المواكبة لمرحلة التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، لتحقيق الرقي في الخدمات المقدمة للمستفيدين.