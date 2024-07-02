مستشفى الحرث العام بجازان يُقدّم خدماته لـ"60" ألف مستفيد خلال النصف الأول لعام 2024م

قدم مستشفى الحرث العام بمنطقة جازان، خدماته لـ"60316" مستفيداً، في مختلف أقسام المستشفى، وذلك خلال النصف الأول لعام 2024م.
وقال مدير المستشفى، الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، إن المستشفى قدم خدماته لـ"60316" مستفيداً خلال النصف الأول لعام 2024م؛ منهم "38007" مستفيدين تلقّوا خدماتهم بقسم الطوارئ، و"12895" مستفيداً بخدمات العيادات الخارجية، إضافة إلى "3226" بالعيادات الافتراضية، و"449" مريضاً ومريضة تلقّوا الرعاية الصحية بأقسام التنويم الداخلية.
وأضاف "الحارثي" أن المستشفى أجرى خلال الفترة نفسها "512" عملية، تنوّعت في مختلف التخصصات العلاجية؛ كالجراحة العامة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والتخصصات العلاجية الأخرى. كما أجرى أكثر من "57721" فحصاً مخبريّاً، و"14011" فحصاً إشعاعيّاً، وصرف "56371" وصفة طبية، فيما تعامل قسم الخدمة الاجتماعية مع "270" حالة.
وأشار إلى أن فريق الطب المنزلي نفّذ "796" زيارة لـ"53" مستفيداً، وقدمت خدمات التأهيل الطبي لـ"5106" مستفيدين، و"28432" وجبة غذائية.
وتابع "الحارثي" قائلاً إن المستشفى يعمل على رصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى، وتحديد الشواغر بصفة يومية، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.
وأشاد "الحارثي" بتميّز جميع العاملين في المستشفى، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية، وأعرب عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى، وفخره واعتزازه بالجميع.
ونوّه "الحارثي" بمتابعة واهتمام الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني، ودعمه المتواصل لمستشفى الحُرّث العام؛ مما أسهم في تطوير وتحسين جودة العمل.