مستشفى الحرث العام بجازان يُقدّم خدماته لـ"60" ألف مستفيد خلال النصف الأول لعام 2024م

وأضاف "الحارثي" أن المستشفى أجرى خلال الفترة نفسها "512" عملية، تنوّعت في مختلف التخصصات العلاجية؛ كالجراحة العامة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والتخصصات العلاجية الأخرى. كما أجرى أكثر من "57721" فحصاً مخبريّاً، و"14011" فحصاً إشعاعيّاً، وصرف "56371" وصفة طبية، فيما تعامل قسم الخدمة الاجتماعية مع "270" حالة.