"الصحة" تطلق مشروعَ حاضنة التطوع الصحي لتنظيمه وتمكين منظومته بالرياض

وتتكون رحلة المشروع من 8 مراحل بهدف إنتاج أفكار نوعية ذات تأثير مجتمعي؛ وهي: اقتراح الأفكار، وترشيحها، ثم استضافة الأفكار المرشحة في معسكر افتراضي، يليها التقييم والترشيح، ثم ستتمّ استضافة الأفكار الناضجة، وإقامة معسكر الحاضنة الميداني، ومن ثَم تقييمها وتحكيمها، وفي المرحلة ما قبل الأخيرة ستتم المسرّعة الافتراضية، وأخيرًا سيتم تكريم المبادرات والمبادرين الذين حقّقوا الأثر المطلوب في قطاع التطوع الصحي.