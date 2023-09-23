محافظ مرات: اليوم الوطني يبعث روح المواطنة في قلب كل أبناء الشعب السعودي

وتابع: "وهذه المناسبة تبعث روح المواطنة في قلب كل أبناء الشعب السعودي رجالاً ونساء، ويشعر الجميع بانتمائهم لوطنهم ويجددون فيه الحب والولاء لهذه القيادة العظيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- حيث إن ما تحقق من إنجازات لهذا الوطن العظيم جاءت بفضل الله أولاً ثم بفضل هذه القيادة الرشيدة".