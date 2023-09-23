محافظ مرات: اليوم الوطني يبعث روح المواطنة في قلب كل أبناء الشعب السعودي

قال محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، إن اليوم الوطني مناسبة غالية وذكرى جميله تتجدد في قلوبنا كل عام فهو يوم يحتفل به أبناء الوطن تجديداً لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه.
وأضاف: "في هذا العام نحتفل بالذكرى الثالثة والتسعين لهذا اليوم العظيم الذي وحد فيه المؤسس أرجاء الوطن، كما وحد الكلمة بعد الفرقة ليؤسس لنا وطناً عظيماً".
وتابع: "وهذه المناسبة تبعث روح المواطنة في قلب كل أبناء الشعب السعودي رجالاً ونساء، ويشعر الجميع بانتمائهم لوطنهم ويجددون فيه الحب والولاء لهذه القيادة العظيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- حيث إن ما تحقق من إنجازات لهذا الوطن العظيم جاءت بفضل الله أولاً ثم بفضل هذه القيادة الرشيدة".
ومضى قائلاً إن "رؤية المملكة 2030 هي إحدى المنجزات التي نفخر بها ونسعد بجني ثمارها، وسوف نساهم بإذن الله كأبناء وطن في تحقيق مستهدفاته، كما يحق لنا أن نفتخر بهذه القيادة ونزرع حبها في قلوب أبنائنا، أدام الله لوطننا أمنه واستقراره".