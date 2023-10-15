"سعود بن نهار" يشيد بتقرير مهرجان صيف الطائف متمنيًا استمرار مثل هذه الفعاليّات

أشاد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بتقرير مهرجان صيف الطائف للتسوق 2023 الذي أقامته غرفة الطائف خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اطلاع الأمير سعود على تقرير المهرجان الذي تسلمه مساء اليوم الأحد، من رئيس غرفة الطائف غازي القثامي, متمنيًا أن تستمر مثل هذه الفعاليّات التي تحقق أرقامًا اقتصادية على مستوى المحافظة.
وأوضح رئيس الغرفة غازي القثامي أن مهرجان التسوق الذي أُقيم في أربعة مولات أثبت نجاحه بالأرقام, حيث ارتفعت القوة الشرائية بالمولات خلال فترة إقامة المهرجان من ثمانية ملايين ريال يوميًا, إلى 14 مليون ريال, كما ارتفع عدد المتسوقين بمولات الطائف خلال فترة المهرجان من داخل وخارج الطائف بنسبة 80 %.
وأشار إلى أن فكرة المهرجان تركزت في مشاركة القطاع الخاص, وهدفت إلى تنمية الحركة الاقتصادية بالطائف, حيث ضم المهرجان عددًا كبيرًا من المشاركات والفعاليّات المتميزة والرائدة بشراكة استراتيجية من مجموعة فقيه, ورعايات بلاتينية, وذهبية وفضية, من عددٍ من محال وشركات القطاع الخاص بالطائف, بالإضافة إلى عددٍ من المشاركات, وبلغ عدد الكوبونات الموزعة بالمهرجان 80 ألف كوبون, والفائزين بالمهرجان أكثر من (300) فائز وفائزة, بقيمة جوائز تجاوزت المليون ريال.
كما اطلع محافظ الطائف خلال استقباله رئيس غرفة الطائف على العدد الخاص بمجلة الطائف، والذي تزامن إصداره مع اليوم الوطني الـ 93, ووقع على العدد, مشيدًا بما جاء في محتويات المجلة من تقارير وتحقيقات ومقالات عن الطائف واليوم الوطني.