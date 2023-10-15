"سعود بن نهار" يشيد بتقرير مهرجان صيف الطائف متمنيًا استمرار مثل هذه الفعاليّات

وأشار إلى أن فكرة المهرجان تركزت في مشاركة القطاع الخاص, وهدفت إلى تنمية الحركة الاقتصادية بالطائف, حيث ضم المهرجان عددًا كبيرًا من المشاركات والفعاليّات المتميزة والرائدة بشراكة استراتيجية من مجموعة فقيه, ورعايات بلاتينية, وذهبية وفضية, من عددٍ من محال وشركات القطاع الخاص بالطائف, بالإضافة إلى عددٍ من المشاركات, وبلغ عدد الكوبونات الموزعة بالمهرجان 80 ألف كوبون, والفائزين بالمهرجان أكثر من (300) فائز وفائزة, بقيمة جوائز تجاوزت المليون ريال.